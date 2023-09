Coupe du Monde de rugby : suivre Angleterre / Argentine en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Angleterre / Argentine en direct, live et streaming. Fin du deuxième jour de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi soir. Dans le groupe D, l’Angleterre affronte l’Argentine à l’Orange Vélodrome, à Marseille.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce samedi 9 septembre 2023. Coup d’envoi à 21h.







Publicité





L’Angleterre, finaliste en 2019, lance sa Coupe du Monde de Rugby 2023 avec un match difficile contre l’Argentine, confiante dans sa capacité à se qualifier pour la phase éliminatoire de la compétition. Une rencontre commentée par François Trillo et Benjamin Kayser.

Angleterre / Argentine, composition des équipes

Le XV de départ de l’Angleterre : Freddie Steward ; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi, Elliot Daly ; George Ford, Alex Mitchell ; Ellis Genge, Jamie George, Dan Cole, Maro Itoje, Ollie Chessum ; Courtney Lawes (capitaine), Tom Curry, Ben Earl

Remplaçants : Theo Dan, Joe Marler, Will Stuart, George Martin, Lewis Ludlam, Danny Care, Marcus Smith, Ollie Lawrence



Publicité





Le XV de départ de l’Argentine : Juan Cruz Mallia ; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Mateo Carreras ; Santiago Carreras, Gonzalo Bertranou ; Thomas Gallo, Julian Montoya (capitaine), Francisco Gómez Kodela ; Matias Alemanno, Tomas Lavanini ; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martin Gonzalez

Remplaçants : Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazan Velez, Matías Moroni

Angleterre / Argentine en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 15h20. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Angleterre / Argentine, un match de la Coupe du Monde de rugby à suivre à 21h sur TF1.