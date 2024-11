Demain Nous Appartient spoiler : une bonne nouvelle pour Rachel (vidéo épisode du 5 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Rachel a vécu un drame dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que la jeune femme doit maintenant se reconstruire, elle peut compter sur des amis. Dans quelques jours, Bart et Timothée vont l’accueillir !











Publicité





Une nouvelle colocataire a rejoint Bart et Timothée ! Rachel a en effet posé ses valises chez eux pour quelques jours et prend soin des deux garçons : petit-déjeuner servi à table ! Cependant, ce changement bouscule un peu Timothée, qui n’a pas l’habitude de manger dans une assiette autre que la sienne. Rachel remarque cette petite gêne avec Rachel et Bart lui explique tout. Timothée assure qu’il fait des efforts, il veut s’adapter à la vie en colocation et apprécie que Rachel soit là. Il file prendre sa douche le premier quand Bart propose à Rachel de rester un peu plus…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Mona très inquiète, Joël coupable ? (vidéo épisode du 5 novembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1807 du 5 novembre 2024 : Rachel s’installe chez Bart et Timothée

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.