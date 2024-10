Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 31 octobre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 4)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 31 octobre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 4 de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode spécial Japon, c’est finalement Inès qui a été éliminée.







Publicité





Sur l’épreuve créative, les pâtissiers devaient s’inspirer d’un symbole japonais pour créer un dessert unique. Benjamin, Lorraine et Romain ont séduit Cyril et Mercotte alors que du côté des flops, on retrouve Inès, Jennifer, et Tsiory.

Sur l’épreuve technique, ils devaient reproduire l’incroyable gâteau Origami du légendaire Chef Yu Tanaka, chef pâtissier du mythique Palace « Le Bristol » à Paris. Une épreuve qui s’est jouée en binômes. Oussama et Jennifer ont fini derniers, tandis que Christelle et Timothée ont remporté la victoire !



Publicité





Et enfin sur l’épreuve surprise, Cyril et Mercotte défiaint les candidats avec une première mondiale : concevoir des gâteaux volants ! En partant du fameux « Fluffy Cake » japonais, léger et aérien, ils devaient réaliser un dessert qui, posé sur une nacelle accrochée à des ballons d’hélium, s’élève pour l’envol final. Seuls les gâteaux en apesanteur pouvaient espérer remporter le Cupcake d’Or synonyme de qualification pour la semaine suivante. Et c’est… Jennifer qui le remporte et se sauve !

Le Meilleur Pâtissier du 31 octobre 2024 : Romain tablier bleu, Inès éliminée

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça s’est joué entre Timothée et Romain, ils ont finalement désigné… Romain ! Et pour le pâtissier éliminé, ça s’est joué entre Tsiory et Inès… Et c’est finalement Inès qui a été éliminée !

Rendez-vous le jeudi 7 novembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.