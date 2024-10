Un Si Grand Soleil du 1er novembre : Maéva fait un choix, Eliott parle à Muriel (résumé épisode 1503 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 1er novembre 2024, spoiler résumé de l’épisode 1503 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 1er novembre 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Thierry interroge Eliott, qui explique qu’il vient de déposer une cliente et il nettoyait sa voiture entre deux courses. Thierry lui demande les papiers de la voiture et il le laisse finalement repartir. Quand Eliott rentre, il est encore profondément choqué. Il retrouve Muriel, qui lui parle d’une visite de local le lendemain. Elle aimerait qu’ils foncent. Eliott l’envoie balader, il s’excuse et lui dit avoir failli avoir un accident de voiture. Muriel est désolée, elle va s’occuper du repas.

Marc veut parler à Louis avant qu’il parte. Louis lui annonce que le fac ce n’est plus possible, il se concentre sur son projet. Marc est d’accord, mais il doit assurer ! Il lui propose un deal : il lui laisse un semestre pour réussir, sinon il reprendra la fac. Louis accepte. Flore appelle Louis, elle préfère lui dire non à cause de Tiago. Louis ne comprend pas que son fils décide à sa place, Flore lui dit qu’elle n’a pas à se justifier et elle n’est pas la seule artiste à Montpellier.



Au commissariat, Alex et Thierry interrogent Noam et Curtis. Curtis ne lâche rien, il dit être un client de Noam. Il voulait juste avoir de quoi s’amuser. Noam donne exactement la même version !

Louis enchaine les appels à des artistes et les refus. Il est abattu. Robin le retrouve et découvre que ça ne va pas. Il a appelé presque toute la liste que lui a donné Flore. Robin lui dit que Maéva n’est pas intéressé que par l’argent, il devrait tenter de lui proposer un contrat. Mais Louis pense qu’il ne rivalise pas avec Lenny Vasquez.

Charles est avec Eliott, qui lui raconte tout. Charles pense que ça doit lui faire comprendre qu’il doit arrêter. Eliott lui confirme qu’il arrête mais il ne sait pas comment annoncer à Muriel que leur projet tombe à l’eau.

L’avocat de Curtis demande sa remise en liberté. Alex essaie de faire parler Noam mais il refuse et s’accuse seul.

Louis explique à Maéva que sans lui, il n’y a plus rien. Et il adore bosser avec elle. Maéva lui explique que c’est une opportunité de fou, elle ne peut pas refuser. Louis lui propose 50% des ventes et lui explique qu’il a monté sa boite, ça sera carré et entre potes. Elle va réfléchir mais elle ne lui promet rien.

Becker interroge ses équipes, Alex explique que le problème c’est que Noam et Curtis ont un discours bien rodé et leurs 2 versions sont exactement les mêmes. Becker décide de les faire mariner en garde à vue. Pendant ce temps là, Noura rejoint Muriel et Eliott pour garder Toma. Muriel et Eliott visitent le local, Muriel est emballée.

Alix valide le contrat de Vasquez auprès de Maéva mais elle hésite à cause de Louis. Alix pense qu’il n’y a pas photo entre les deux ! Alix pense que Louis ne peut pas rivaliser avec Vasquez mais Maéva le connait et sera libre. Alix pense qu’elle va regretter si elle ne signe pas le contrat. Mais Maéva appelle Vasquez pour refuser ! Il ne comprend pas. Elle explique ne pas vouloir abandonner Louis. Vasquez pense que c’est une grave erreur, mais sa décision est prise. Elle prévient Louis, qui est ravi. Il annonce la bonne nouvelle à Marc, qui se dit très fier de lui.

De retour chez eux, Eliott décide de parler à Muriel. Elle pense qu’ils doivent foncer pour le local mais Eliott lui explique que finalement l’oncle de Charles ne les financera pas, il a changé d’avis. Muuriel est sous le choc. Eliott lui assure qu’ils vont trouver une autre solution, ils vont juste devoir attendre un peu.

