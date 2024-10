Les Cinquante du 31 octobre 2024 : un nouveau jeu, qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 44)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 44 du jeudi 31 octobre 2024 – C’est parti pour l’épisode 44 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs après les éliminations de Soraya et Lisa-Marie.





Le Lion annonce une soirée argentée pour les joueurs, qui vont pouvoir souffler et se détendre.







Pendant la soirée, Eddy avoue à Kévin qu’il n’a plus confiance en leur alliance. Mais Kévin s’en fiche, il sait où il veut aller. Hillary parle elle aussi avec Eddy, elle pense qu’ils ont besoin d’eux pour avancer mais Eddy n’est pas du même avis.

Colette et Enzo parlent et montent une stratégie. Enzo pense que le clan adverse va s’entretuer et c’est bon pour eux. Il ne veut pas refaire les mêmes erreurs que par le passé et il a voté pour Julie exprès pour que Jordan le voit. Colette parle à Enzo de la proposition de Julie de s’allier.



Alex est déçu du comportement de Carla G., qui a dansé avec Jonathan. Alex le prend mal et lui annonce qu’elle dormira seule ce soir. Il s’isole et refuse de lui ouvrir la porte de la chambre ! Carla ne comprend pas.

Le lendemain matin, Alex propose à Carla d’arrêter. Mais ils se réconcilient. Et Enzo décide de jouer un coup avec Nikola, qui avoue qu’il commence à se sentir comme un pion dans le clan adverse. Mais il a encore du mal avec Enzo, à moins qu’il lui laisse la place de meneur.

Le Lion annonce un coup de folie. Ils doivent se mettre en ligne devant le château. Le Lion explique qu’ils vont devoir retrouver son trèfle à quatre feuilles dans le jardin ! Ils ont 5 minutes pour faire monter la cagnotte de 1.000 euros ! Les joueurs cherchent partout mais ne le trouvent pas. C’est raté !

Le Lion annonce qu’il est temps pour eux de tous se présenter devant les portes de l’arène pour un nouveau jeu. Ils découvrent trois rangées de chaises et s’installent. Le Lion explique que leurs places déterminent leur ordre de passage. Ils doivent chanter une musique à l’identique sans jamais rire. La musique changera pour chaque rangée. Et le jeu s’arrêtera dès qu’il y aura 6 éliminés.

Ça commence avec JP qui doit chanter le Roi Lion et il fait exprès de faire rire. Les joueurs s’enchainent et personne ne rigole. Quand Julie R. chante, Eddy rigole et il est éliminé. Quand Sacha chante, Cassandra rigole et est éliminée à son tour. Quand Fred chante, Joseph prend un fou rire et il est éliminé. Carla G. rigole à son tour, elle est éliminée aussi.

Sur le banc des éliminés à la fin de cet épisode : Eddy, Cassandra, Joseph, et Carla G. Deux autres joueurs seront éliminés vendredi !

SPOILER les éliminés du prochain épisode sont…

Dans l’épisode de demain, Frédérique et Stéphane vont se retrouver à leur tour sur le banc des éliminés ! Les joueurs vont voter pour sauver 4 joueurs, il y aura 2 éliminés. Et c’est finalement Joseph et Stéphane qui seront éliminés et vont quitter les Cinquante !

Les Cinquante, le replay du 31 octobre

Si vous avez manqué l’épisode 44 ce jeudi 31 octobre 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 1er novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 45.