Demain Nous Appartient spoiler : Mona très inquiète, Joël coupable ? (vidéo épisode du 5 novembre)

Mona se morfond. Depuis des heures, elle est sans nouvelles de son amoureux, Joël, qui a été emmené par la police pour un interrogatoire intensif. Depuis, plus un mot de sa part, et Mona se sent délaissée. Elle en vient à croire que leur relation est finie. Nathan, son fils de cœur, remarque sa tristesse et tente de la réconforter. Mona affirme que si Joël revient, elle lui dira ses quatre vérités.

Pourtant, Nathan, qui la connaît bien, est persuadé qu’elle lui pardonnera aussitôt. En effet, dès que Joël franchit la porte du restaurant, Mona se précipite dans ses bras et lui assure qu’elle croit en son innocence. Nathan, quant à lui, rate l’occasion de lui annoncer son départ pour le Canada…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1807 du 5 novembre 2024 : Mona s’inquiète pour Joël

