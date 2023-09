Demain nous appartient du 14 septembre : Georges laisse filer Vanessa (résumé + vidéo épisode 1513 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 14 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1513 de DNA – Georges va encore une fois laisser filer Vanessa ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors qu'il la menace de son arme dans le hall de son immeuble, Vanessa va réussir à lui échapper…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 14 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1513

Georges menace Vanessa de son arme. Elle dit être revenue à Sète pour faire la paix avec lui. Vanessa s’excuse d’avoir failli le tuer… Georges lui dit de se mettre à genou, mais Vanessa éteint la lumière et se volatilise ! Quand Georges rallume, Vanessa a disparu !

Le lendemain matin au commissariat, Aurore fait le point avec Georges. Ils n’ont pas retrouvé Vanessa. Georges regrette de ne pas avoir tiré ! Il pense qu’elle est complètement folle et qu’elle ne lâchera jamais…

Pendant ce temps à l’hôpital, Aaron doit annoncer à François qu’il a un cancer des poumons. François accuse le coup mais ne dit rien à Charlie et Adam. Il finit par se confier à Soizic…

De son côté, Dorian s’embourbe dans ses mensonges. Et Aaron offre un cadeau inattendu à Lisa, coincée.

VIDÉO Demain nous appartient du 14 septembre 2023 – premières minutes de l'épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.