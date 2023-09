Demain nous appartient du 6 septembre : le lycée s’effondre (résumé + vidéo épisode 1508 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 septembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1508 de DNA – C’est le jour d’un terrible drame ce mercredi dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Mais va-t-elle la dénoncer ? Ce soir, Manon est en plein dilemme…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 6 septembre 2023 – résumé de l’épisode 1508

C’est un début de journée normal au lycée Agnès Varda. Chloé accueille les élèves et leur demande de ranger leurs téléphones. Jack appelle Rayane, qui est en retard. Il craint qu’il ne se soit pas réveillé… Charlie ne devrait pas être là mais François a oublié son téléphone et elle lui ramène. Elle croise Adam et Amel, qui n’ont pas cours et ressortent. Marianne arrive au lycée pour une intervention sur son métier. Mais tous sont loin d’imaginer que cette journée va être dramatique : le lycée va s’effondrer !

A Sète, la nouvelle se répand et arrive jusqu’au Spoon… Bart annonce à Audrey que ses enfants sont en danger, Damien les rejoint. Bénédicte est terrifiée pour Dorian. Et François et Marianne sont bloqués sous les décombres.

VIDÉO Demain nous appartient du 6 septembre 2023 – premières minutes de l’épisode



