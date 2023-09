Demain nous appartient spoiler : Renaud opère Marianne (vidéo épisode du 15 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Marianne a été gravement blessée lors de l’explosion et l’effondrement du lycée dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, elle va devoir être opérée pour espérer retrouver l’usage de ses jambes !











C’est Renaud le plus qualifié pour opérer Marianne. Il doit opérer sa femme et il est particulièrement stressé… Avant l’anesthésie, Marianne parle à Renaud et le rassure. Elle est confiante, il connait parfaitement cette intervention et ça va bien se passer ! Renaud fait une déclaration à Marianne avant l’opération.

Va-t-il réussir ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1514 du 15 septembre 2023 : l’opération de Marianne

