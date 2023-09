Football : Allemagne / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Football Allemagne / France en direct, live et streaming ce mardi 12 septembre 2023 – Après avoir remporté l’ensemble de ses matchs de qualifications pour l’UEFA Euro 2024 ce mardi soir c’est un match amical qui attend les Bleus. L’Équipe de France affronte l’Allemagne aujourd’hui à Dortmund.

A suivre ce soir à partir de 20h50 sur TF1, coup d’envoi à 21h.











À moins d’un an de l’Euro 2024 organisé en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet prochain, les Bleus de Didier Deschamps défieront pour un match amical international, la Mannschaft de Hansi Flick. Cette rencontre se déroule cinq jours après la victoire de la France face à l’Irland.

Lors de leur dernière confrontation, remontant à la phase de groupes de l’Euro 2020, ce sont les français lors de leur entrée en lice, qui l’avait emporté 1 but à 0 face aux allemands. Cette rencontre amicale qui se déroulera à Dortmund, une première, au Signal Iduna Park sera diffusée en direct sur TF1 et sera commentée par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges.

Allemagne / France – Composition des équipes

🔵 Allemagne (composition probable) : Ter Stegen; Henrichs, Sule, Rudiger, Gosens; Kimmich, Gross, Gundogan, Brandt, Muller; Gnabry



🔵 France (composition probable) : Maignan; Pavard, Saliba, Upamecano, Camavinga – Tchouameni, Fofana, Griezmann – Coman, Kolo Muani, Mbappé

Allemagne / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Fédération Française de Football et directement sur notre site.

Allemagne : 0

France : 0



Allemagne / France, match de qualification pour l'UEFA Euro 2024, à suivre ce mardi 12 septembre 2023 sur TF1.