Demain nous appartient spoiler : découvrez la responsable de l’accident du lycée (vidéo épisode du 13 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Le terrible accident du lycée a bouleversé tous les habitants de Sète dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, on va apprendre que c’est une fuite de gaz qui a provoqué l’explosion et l’effondrement du lycée !

A l’origine de cette fuite de gaz, ce serait une négligence de… Bénédicte !











Une fuite de gaz serait à l’origine de l’explosion du lycée Agnès Varda. Bénédicte et Etienne sont entendus au commissariat de Sète, par Aurore Daunier-Jacob. Il semblerait que, distraite, Bénédicte ait laissé le gaz allumé ce matin-là avant de quitter l’appartement… Est-elle la responsable de l’accident ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1512 du 13 septembre 2023 : Bénédicte responsable de l’accident du lycée

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.