Tous en cuisine : ingrédients et recette du gâteau de Savoie et compotée de fruits (8 septembre)

« Tous en cuisine : la recette du jour » du 8 septembre 2023 – Cyril Lignac est de retour chaque soir sur M6 pour la version courte de « Tous en cuisine ». Désormais, le chef vous propose une recette express en 1min30 chaque soir à 18h20 sur M6 !





Pour la nouvelle recette vendredi soir, il s’agissait d’un dessert : le gâteau de Savoie et compotée de fruits. A voir ou revoir sur 6PLAY







Tous en cuisine du 8 septembre 2023 : la recette du gâteau de Savoie et compotée de fruits de Cyril Lignac

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

• 40g de farine

• 40g de fécule

• 4 œufs

• 80g de sucre glace

• 1 citron

• ½ feuille de gélatine

• 150g de purée de framboises

• 40g de sucre semoule

• 1 pamplemousse

• 1 orange

• 1 douzaine de framboises

• beurre et sucre pour le moule

Préchauffez le four à 180°C.

Beurrez et sucrez le moule, déposez-le au frais. Dans un saladier, mélangez la farine et la fécule ensemble. Passez au tamis et réservez.

Séparez les jaunes des blancs et montez les blancs en neige avec le sucre glace jusqu’à obtention d’un bec d’oiseau. Fouettez les jaunes et versez-les dans l’appareil, donnez un tour de batteur. Retirez le fouet du mélange et ajoutez la moitié du mélange farine-fécule à l’aide d’une Maryse. Râpez le zeste du citron. Ajoutez le reste du mélange farine-fécule.

Versez dans le moule froid au 3/4, égalisez le dessus à l’aide d’une petite spatule. Enfournez 25 minutes.

Déposez dans un saladier d’eau froide la feuille de gélatine. Dans une casserole, sur feu moyen, versez la purée de framboises avec le sucre, à la première ébullition, retirez du feu. Ajoutez le jus du citron et la feuille de gélatine préalablement pressée entre vos mains.

Épluchez le pamplemousse, levez les suprêmes, versez dans la compotée.

Vérifiez la cuisson du gâteau, sortez-le du four. Démoulez-le quelques secondes plus tard.

Décorez-le de fruits et servez la compotée de fruits avec.



Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra le 27 octobre.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h20 sur M6 et 6PLAY.