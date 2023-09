Demain nous appartient spoiler : Georges dérape totalement pour Vanessa (vidéo épisode du 22 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Georges va totalement perdre le contrôle pour Vanessa dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Georges va trahir ses collègues en échangeant un appel avec Vanessa, dans lequel il accepte de l’aider pour le bébé.

Aurore avait placé Georges sur écoute et a tout entendu, elle place Georges en garde à vue !











Publicité





Mais au commissariat, alors que Sara est avec Georges qui est menotté, il dérape totalement et finit par la menacer avec une arme ! Il ordonne à Sara de lui enlever les menottes et prend la fuite… Georges a atteint le point de non retour et quelqu’un a filmé la scène…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Renaud choqué en découvrant que… (vidéo épisode du 21 septembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1519 du 22 septembre 2023 : Georges perd le contrôle

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.v