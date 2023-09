Ligue des Champions : suivre PSG / Dortmund en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Ligue des champions 19 septembre 2023 – PSG / Dortmund en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et RMC Sport ! Place au début de la Ligue des Champions ce mardi soir. Le PSG reçoit le Borussia Dortmund au Parc des Princes.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Le Paris Saint Germain fait une début de saison compliqué et n’est que 5ème en Ligue 1 après sa défaite contre Nice le week-end dernier. Les parisiens réussiront-ils leur entrée dans cette Ligue des Champions ?

Côté statistiques entre les deux clubs, le PSG et Dortmund ne se sont pas affrontés depuis 2020. C’était déjà en Ligue des Champions, Dortmund avait gagné le match aller à domicile et Paris avait gagné le match retour.

PSG / Dortmund – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Kolo-Muani (ou Ramos), Mbappé.



Publicité





🔵 Dortmund (composition probable) : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaïni – Brandt, Can, Sabitzer – Malen, Haller, Adeyemi.

PSG / Dortmund en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou Canal+ et RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Dortmund, match de poules de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.