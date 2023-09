Echappées Belles du 16 septembre : direction la Corse ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 16 septembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Corse, l’île aux trésors », suivi de la rediffusion « Namibie, un miracle en plein désert ».

A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV











Echappées Belles du 16 septembre, à 20h55 – Corse, l’île aux trésors » (inédit)

La Corse réunit à elle seule tous les atouts et toutes les promesses d’évasion attendues des vacanciers, à portée du continent et de l’Europe. Entre mer et montagne, c’est sur le littoral de la Balagne et autour que Sabine Quindou chemine durant ce voyage. Les rencontres qu’elle s’apprête à vivre vont lui permettre de plonger au coeur de l’âme corse et de découvrir les défis liés à la préservation de la beauté et de la vitalité du littoral.

Sujets : la Balagne, un balcon sur la mer / Un littoral préservé / Le maquis/Raid Corsica Femina / L’âne corse/Une faune à protéger.

Echappées Belles du 16 septembre à 22h30 – « Namibie, un miracle en plein désert »

Terre de beauté et de contraste, la Namibie est un véritable joyau kaléidoscopique d’Afrique australe. L’immensité du désert du Namib et la diversité de sa faune sauvage, attirent chaque année des voyageurs désireux de découvrir un pays africain moins connu que la Tanzanie et le Kenya voisins. Douze grandes ethnies coexistent dans le pays. Certaines d’entre elles vivent en autarcie au sein de communautés, loin de l’agitation urbaine, mais la majorité conjugue traditions avec intégration dans la société moderne, à l’instar des Owambo qui représentent presque la moitié de la population. En quoi la Namibie est-elle une destination touristique incontournable ? Quelles sont ses particularités et ses atouts ? C’est ce que Sophie va découvrir au cours de ce voyage exceptionnel.



Sujets : la promesse des grands espaces / Plus green la vie ! / Quand l’homme cohabite avec une nature sauvage / Swakipmund, entre océan et désert.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 16 septembre 2023 dès 21h sur France 5