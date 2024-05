Festival de Cannes 2024 : cérémonie d’ouverture avec Camille Cottin et Meryl Streep ce soir sur France 2 (14 mai)

Publicité





C’est le jour J ! Le Festival de Cannes 2024 démarre ce mardi 14 mai et la cérémonie d’ouverture se déroulera ce soir au Palais des Festivals. Une cérémonie à suivre en direct dès 18h50 sur France 2.





L’actrice française Camille Cottin sera la maîtresse des Cérémonies de cette 77e édition du plus grand festival international du film.







En direct sur France 2, Camille Cottin présentera la Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes ce mardi 14 mai, qui sera suivie de la projection du film hors compétition « Le deuxième acte » de Quentin Dupieux.



Meryl Streep, icône du cinéma américain, sera l’invitée d’honneur de cette cérémonie d’ouverture, sur la prestigieuse scène du Grand Théâtre Lumière. Elle lancera ainsi cette nouvelle édition qui se clôturera le samedi 25 mai avec le Palmarès décerné par la Présidente du Jury, Greta Gerwig.

Suivant les traces de grandes personnalités telles que Jeanne Moreau, Marco Bellocchio, Catherine Deneuve, Jean-Pierre Léaud, Jane Fonda, Agnès Varda, Forest Whitaker et Jodie Foster, Meryl Streep se verra remettre une Palme d’or d’honneur. Cela marque son retour tant attendu sur la Croisette, 35 ans après avoir remporté le Prix d’interprétation pour son rôle dans « Un cri dans la nuit », sa seule participation à ce jour au Festival de Cannes.

Les films de la Sélection officielle 2024

En compétition

– « All we imagine as light » de Payal Kapadia

– « Anora » de Sean Baker

– « Bird » d’Andrea Arnold

– « Diamant Brut » d’Agathe Riedinger

– « milia Pérez » de Jacques Audiard

– « Feng Liu Yi Dai » de Jia Zhang-Ke

– « Grand Tour » de Miguel Gomes

– « Kinds of kindness » de Yorgos Lanthimos

– « L’amour Ouf » de Gilles Lellouche

– « La plus précieuse des marchandises » de Michel Hazanavicius

– « Limonov – The Ballad » de Kirill Serebrennikov

– « Marcello Mio » de Christophe Honoré

– « Megalopolis » de Francis Ford Coppola

– « Motel Destino » de Karim Aïnouz

– « Oh, Canada » de Paul Schrader

– « Parthenope » de Paolo Sorrentino

– « Pigen Med Nalen » (La jeune fille à l’aiguille) de Magnus Von Horn

– « The Apprentice » d’Ali Abbasi

– « The Seed of the sacred fig » (Les graines du figuier sauvage) de Mohammad Rasoulof

– « The Shrouds » (Les linceuls) de David Cronenberg

– « The Substance » de Coralie Fargeat

– « Trei kilometri pana la capatul lumii » (Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde) d’Emanuel Parvu

Un certain regard

– « WHEN THE LIGHT BREAKS » de Rúnar RÚNARSSON

– « NORAH » de Tawfik ALZAIDI | 1er film

– « THE SHAMELESS » de Konstantin BOJANOV

– « LE ROYAUME » de Julien COLONNA | 1er film

– « VINGT DIEUX » de Louise COURVOISIER | 1er film

– « LE PROCÈS DU CHIEN » de Laetitia DOSCH | 1er film

– « GOU ZHEN » de GUAN Hu

– « THE VILLAGE NEXT TO PARADISE » de Mo HARAWE | 1er film

– « SEPTEMBER SAYS » de Ariane LABED | 1er film

– « L’HISTOIRE DE SOULEYMANE » de Boris LOJKINE

– « LES DAMNÉS » de Roberto MINERVINI

– « ON BECOMING A GUINEA FOWL » de Rungano NYONI

– « BOKU NO OHISAMA » de Hiroshi OKUYAMA

– « NIKI » de Céline SALLETTE | 1er film

– « SANTOSH » de Sandhya SURI

– « VIET AND NAM » de TRUONG Minh Quý

– « ARMAND » de Halfdan ULLMANN TØNDEL | 1er film

– « FLOW » de Gints ZILBALODIS