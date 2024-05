Plus Belle La Vie du 14 mai 2024 : la mère de Betty s’attaque à Thomas et Djawad (résumé + extrait vidéo épisode 92 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 14 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 92 de PBLV – Thomas sort de l’hôpital aujourd’hui dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais la mère de Betty va porter plainte contre Djawad et Thomas…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 mai 2024 – résumé de l’épisode 91

Samuel questionne Jules à propos du tag sur le Mistral. Jules avoue, expliquant qu’il était bouillonnant de colère après le meurtre de sa cousine. Cependant, Samuel mentionne la tentative d’assassinat de Thomas, mais Jules nie toute implication, assurant qu’il était chez sa tante, la mère de Betty, ce soir-là. Plus tard, la mère de Betty confirme son alibi.

Thomas fait son retour au bar, où Barbara le réconforte et s’excuse de l’avoir laissé tomber. En ouvrant son courrier, Thomas découvre une contravention pour l’utilisation de l’utilitaire à 1h43 du matin, le soir de la disparition de Betty. Djawad pense que cela pourrait être une opportunité et suggère de vérifier la photo du radar. Ils décident alors de contacter Ulysse Kepler. Quelques heures plus tard, l’avocat leur présente la photo du radar, mais elle ne montre qu’une silhouette de dos avec un bonnet, peu concluante. Djawad est convaincu que cela disculpe Aya, puisqu’il n’y a qu’une seule personne…

Blanche informe Luna et Eric qu’elle a trouvé un moyen de sauver le Pavillon des Fleurs en retrouvant l’artiste derrière la fresque, Armand Louis. Ils vont demander à ce que la maison soit classée monument historique pour empêcher sa vente à Vanessa. Vanessa discute avec Ulysse, qui lui révèle les intentions de Blanche concernant le Pavillon des Fleurs. Réalisant la détermination de Blanche, Vanessa décide de contre-attaquer en faisant appel à un ami influent… Blanche apprend alors qu’une expertise va avoir lieu.



Steve et Nisma ont un date. Mais alors que Mattéo décide de coacher Steve en lui faisant faire une séance de sport, ce dernier se blesse… Il est obligé de renoncer à son rendez-vous avec Nisma, qui le prend mal.

En prison, Kilian interroge Thomas sur son absence lors de leur rendez-vous du week-end. Thomas évite la question, mais Kilian est au courant. Inquiet, Kilian encourage Thomas à coopérer avec la police et à fournir des preuves rapidement. Au même moment au commissariat, Madame Solano vient déposer une plainte, révélant avoir découvert une intrusion dans sa maison via les caméras de surveillance. Ariane et Jean-Paul visionnent les images, découvrant Thomas et Djawad en train de fouiller la maison.

VIDÉO Plus belle la vie du 14 mai 2024 – extrait vidéo

