Filles du feu du 11 septembre 2023 : vos épisodes ce soir sur France 2

Filles du feu du 11 septembre 2023 – Ce lundi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Filles de feu ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 5 et 6 inédits.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Filles du feu du 11 septembre 2023, vos épisodes

Episode 5 : Les sorcières font des poisons avec des crapauds

Après avoir condamné au bûcher les femmes capturées à l’Akelarre, de Lancre envoie la garde s’installer dans les maisons du village pour surveiller chaque habitante. Cariel commence ses expériences scientifiques sur des prisonnières. Malgré le risque, Jeannette tente de libérer les femmes emprisonnées, et confectionne une potion mortelle destinée au juge. Au château, Catherine et D’Urtubie ont un ultime duel.

Episode 6 : Nous sommes les petites filles…

Jeannette se réveille sur la table d’opération de Cariel. Elle ruse pour gagner du temps et parvient à s’extraire du laboratoire grâce à la mutinerie de soldats menée par Zéphyr. Ils sont rejoints par les hommes du village revenus en urgence au Pays basque, avec Catherine à leur tête. La bataille éclate au château. De Lancre, menacé, rechigne à s’enfuir et fait une dernière victime…



Filles du feu – rappel du synopsis

1609, Pays basque. Issues d’une longue lignée de guérisseuses, trois sœurs voient leur vie mise en danger par l’arrivée dans la région du juge Pierre de Lancre, démonologue mandaté par le roi Henri IV. Terrifié et bientôt obsédé par la liberté et le savoir des femmes, il va mener ce qui sera l’une des chasses aux sorcières les plus meurtrières de France.

Plongées en plein cauchemar, nos trois sœurs se retrouvent à devoir lutter, chacune à sa manière, pour tenter de survivre…

Librement inspiré de faits réels.

Filles du feu les interprètes

Avec Anabel Lopez (Jeannette), Lizzie Brocheré (Catherine), Bruno Debrandt (Pierre de Lancre), Zoé Adjani (Morguy), Marc Ruchmann (Damien), Wendy Nieto (Madeleine), Axel Mandron (Zéphyr), Tom Hudson (Cariel)

Et avec la participation de : Guillaume de Tonquédec (D’Urtubie), Michèle Laroque (Madame de Leoz), Angela Molina (Gratianne)