Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Laëtitia Milot ? (résumé émission 9 du 2 septembre 2023)

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 2 septembre 2023 – C’est parti pour le neuvième et dernier numéro de la saison 2023 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Laëtitia Milot, Isabelle Morini-Bosc, Nicolas Waldorf, Magali Ripoll, Amaury Vassili et Thomas Ramos.





Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : « la roue de fortune » et la soirée démarre avec le Grand Boyard Hôtel. Laetitia tourne la roue, qui s’arrête sur le vert et la carte chance. Elle est promue au room service ! Mais Laetitia rate l’épreuve, pas de clé.

On continue avec les Rois du Silence pour Isabelle et Nicolas. C’est encore un échec !







Place au Flipper pour Thomas et Laetitia. Ils tirent une carte malchance, les Boo vont les défier. C’est encore raté !



On retrouve ensuite Amaury Vassili pour le Téléphérisque. Mission accomplie et enfin une première clé.

Place à la Ketchuperie avec une carte malchance : ils vont la faire à deux et attachés ! C’est Isabelle et Magali qui y vont.

Le Chasseur fait irruption et il choisit Nicolas. Mais c’est raté, pas de clé.

L’équipe poursuit avec la Caserne pour Thomas. Il tire une carte malchance, il y aura plus de cordelettes. Victoire et seconde clé remportée !

Place à la Cabine Ejectable pour Nicolas. Il résout l’énigme du Père Fouras et remporte la clé.

C’est ensuite le Museum. Ils tirent une carte chance : une 2ème clé a été cachée. C’est Amaury qui y va mais c’est un échec et il est fait prisonnier.

Place à Rodeo Dino pour Laetitia. Mission réussie et une 4ème clé en poche !

Le temps est écoulé, il est l’heure pour Amaury de se libérer de la prison de Willy. Il réussit à l’épreuve de la dégustation et se libère.

C’est l’heure du Jugement. Thomas se propose et choisit Rouge. Elle a choisi Little Boo pour l’affronter sur le challenge abdos. C’est raté, il est envoyé un prison ! Magali enchaine face à Blanche. Elle réussit et est libre. Isabelle finit avec Blanche. C’est raté, directement la prison !

Place aux Aventures. Ça démarre avec la Bibliothèque abandonnée et la carte malchance : coupure d’électricité ! C’est Nicolas qui y va et c’est raté.

On retrouve Laetitia pour le Saut de l’Ange. Elle a une carte chance et saute avec Olivier Mine ! Ils y vont et remportent le premier indice : ECLAIR.

On continue avec le SPA. Amaury ne réussit pas à répondre à l’énigme du Père Fouras et ne remporte donc pas d’indice.

Place au Tir à la Corde et ils tirent une carte chance : ils jouent à 2 contre 1 ! Nicolas et Magali sont face à Big Boo. C’est encore un échec !

Dernière aventure : les Catacombes. Laetitia et Magali y vont. Laetitia refuse de continuer, c’est raté ! L’équipe de ce soir n’a donc qu’un seul indice !

Il y a trois prisonniers ce soir. Ils doivent manger des roupettes de coq ! Il réussissent et s’en vont.

C’est l’heure du Conseil. Laetitia y va la première, c’est perdu. Thomas enchaine et il gagne. Isabelle réussit également son duel.

C’est l’heure du trésor. Ils ouvrent les indices en faisant deux sacrifices : POINTE et RAPIDITÉ. Ils trouvent le mot code : VITESSE.

Ils récoltent les précieux boyards. Et le verdict tombe : ils ont remporté 10.125 euros au profit de l’Association EndoFrance.

Fort Boyard du 2 septembre, le replay

Si vous avez manqué ce dernier numéro de Fort Boyard ce samedi 2 septembre, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.