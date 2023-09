Good Doctor du 6 septembre : vos 3 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 6)

Publicité





Good Doctor du 6 septembre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4 de la nouvelle saison.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Good Doctor du 6 septembre : vos épisodes de ce soir

Épisode 5 saison 6 « Essayer encore » : Shaun pense avoir trouvé un moyen d’inverser la paralysie de Lim, mais l’opération est risquée. Glassman le force à trouver des solutions toujours plus sûres. Perez explique à Jordan qu’il ne peut pas se lancer dans une relation avec elle. Il finit par lui expliquer qu’il est toxicomane. Même s’il est sorti d’affaire depuis cinq ans, il se sent encore fragile. Audrey dîne avec son voisin, Curtis. Quand elle tente de l’embrasser à la fin de la soirée, ce dernier lui fait comprendre qu’il n’est pas intéressé. Sur les conseils du docteur Powell, Lim finit par refuser d’être opérée.

Épisode 6 saison 6 « L’esprit de contradiction » : Une vague de chaleur frappe la Californie. La climatisation de l’hôpital Saint Bonaventure a du mal à suivre et Léa doit gérer la surchauffe des serveurs pour éviter que non seulement la climatisation lâche, mais aussi le reste de l’hôpital. Les pensionnaires d’une maison de retraite, frappée par une coupure de courant, arrivent aux urgences. Asher et Morgan partent à la recherche d’Arthur, centenaire, qui a disparu, et « kidnappent » par erreur dans la rue, un autre vieux monsieur.



Épisode 7 saison 6 « Si petits… » : Isabel Barnes, l’ex-femme d’Andrews, demande à ce dernier de l’aide sur un cas de sextuplés. Tout l’hôpital est mis à contribution. Lim accepte de dîner avec Clay, l’ami du docteur Powell, qu’elle a rencontré lors d’un match de basket. Shaun et Léa veulent réessayer d’avoir un bébé, mais la gynécologue a de très mauvaises nouvelles…

Good Doctor saison 6, rappel de la présentation

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un chirurgien atteint d’autisme et du syndrome du savant, continue d’utiliser ses dons médicaux extraordinaires à l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Bonaventure dans cette 6e saison de Good Doctor.

Après les festivités de leur mariage tant attendu et sa promotion au poste de titulaire en chirurgie, la relation entre Shaun et Léa est immédiatement mise à l’épreuve. Les deux doivent également apprendre à vivre ensemble en tant que couple marié.

Pendant ce temps, l’équipe doit faire face à des changements à l’hôpital et dans leur vie personnelle…

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.