Le Meilleur Pâtissier du 6 septembre : lancement de la saison 12 sur M6, et déjà 2 éliminés !

Le Meilleur Pâtissier du 6 septembre 2023 – Ce mercredi soir à la télé, M6 lance la saison 12 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Et ce soir, le premier épisode s’intitule « Que la fête commence ! ». A l’issue de cette soirée, deux pâtissiers amateurs seront déjà éliminés !





Le Meilleur Pâtissier du 6 septembre 2023, présentation de l’épisode 2

La revisite de la gaufre

8 pâtissiers amateurs vont devoir revisiter la gaufre en un véritable dessert pâtissier et taper dans le mille des papilles de Cyril et Mercotte ! À eux de se tenir à carreaux pour séduire le jury, car seulement 6 d’entre eux décrocheront le précieux nounours et accéderont à la deuxième semaine du concours. Les 2 pâtissiers non qualifiés tenteront de se rattraper pendant l’épreuve créative.

La revisite de la pomme d’amour

8 nouveaux pâtissiers devront dégainer fouets et spatules pour métamorphoser la pomme d’amour en un gourmand et savoureux gâteau pâtissier. Les 2 pâtissiers qui ne feront pas craquer d’amour le jury devront s’affronter en épreuve créative.



Dans l’épreuve créative de cette première soirée, nos 4 pâtissiers amateurs vont faire un tour de manège sous la tente pour tenter de se qualifier en réalisant un gâteau fête foraine ! Grande roue, billard japonais, tir à la carabine, jeton de manège…

Attachez vos ceintures, la saison 12 du Meilleur Pâtissier va partir ! Quels seront les 14 pâtissiers amateurs qui pourront monter à bord du grand manège Le Meilleur Pâtissier ?

Le Meilleur Pâtissier saison 12, présentation de la saison

LE DÉFI DE CYRIL LIGNAC : LES DESSERTS PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

Pour son épreuve phare du défi, Cyril Lignac a fait appel, pour la première fois, aux millions de gourmands que sont les Français avec une question simple : Quel est votre dessert préféré ? Fort de ce sondage, il a préparé pour nos pâtissiers des défis exceptionnels, où ils devront à chaque fois mettre à l’honneur l’un de ces desserts préférés des Français : Tarte au citron, macaron, coulant au chocolat, crème brulée…

L’ÉPREUVE TECHNIQUE SURPRISE DE MERCOTTE

L’épreuve technique change de nom et devient l’épreuve technique surprise de Mercotte ! Pour cette douzième saison, Mercotte a décidé de dynamiter son épreuve en surprenant chaque semaine les pâtissiers. Pas une épreuve ne ressemblera à une autre ! Seuls points communs, ses recettes seront encore plus gourmandes et accessibles à tous !

De grand chefs viendront sous la tente montrer différents gestes techniques effectués à l’aide d’objets du quotidien, que les pâtissiers devront refaire : par exemple un gâteau au chocolat réalisé avec une perceuse par le chef Maxence Barbot ! Elle fera également appel à Mohamed, pâtissier emblématique de la saison 10, pour un « Qui peut battre ? » Mohamed sur un trompe l’œil.

Mercotte les mettra au défi de refaire un gâteau à l’aveugle, sans recette, juste en le goûtant, les fera travailler en relais, leur donnera une moitié de gâteau, ouvrira le Tome 2 de son grimoire… et pour couronner le tout, pour la première fois en douze ans : elle pâtissera face aux pâtissiers !

L’épreuve créative nous réserve cette année encore, des gâteaux incroyablement beaux et bons ! De nouvelles thématiques permettront à nos pâtissiers

de faire parler leur imagination et de présenter à de grands chefs habitués du concours leurs créations comme Pierre Hermé, Jessica Préalpato, Christophe Michalak… mais aussi à de nouveaux chefs comme Jade Genin, Sandra Ornelas ou encore Bastien Blanc-Tailleur.

LE COUP DE CŒUR DU CHEF INVITÉ !

Chaque semaine, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs devront créer un gâteau d’exception sur un thème imposé : mon animal de compagnie en gâteau, le gâteau qui vous émoustille, la Normandie en gâteau… Ils seront jugés sur le visuel de leur gâteau, leurs associations de saveurs, mais aussi leur créativité et leurs prises de risques. Qui remportera les faveurs de notre jury, mais aussi du prestigieux chef invité ?

Chaque chef invité pourra faire basculer le destin de nos pâtissiers en attribuant un coup de cœur. Le pâtissier qui aura obtenu cette distinction pourra ainsi être sauvé de l’élimination, ou au contraire marquer des points supplémentaires s’il est en lice pour le tablier bleu.

Le Meilleur Pâtissier du 6 septembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !

