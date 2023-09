Ici tout commence du 26 septembre : Kelly s’impose face à Lionel (résumé + vidéo épisode 760 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 26 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 760 – Kelly et Lionel entrent en guerre ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Kelly n’en peut plus de l’égocentrisme de Lionel et s’impose…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 26 septembre 2023 – résumé de l’épisode 760

Kelly est très remontée contre Lionel et se confie à Laetitia… Kelly explique à sa mère comment Lionel l’a prise de haut au sujet de la Coupe de France de cuisine. Elle ne compte pas se laisser faire et décide de s’imposer. Lionel débarque et ne comprend pas que Kelly soit énervée… Elle l’informe de son inscription en tant que chef avec Ambre. Kelly envoie sévèrement balader Lionel et s’en va.

Pendant ce temps là, Teyssier est avec Jim et Jasmine. Et Emmanuel fait une proposition à Jasmine : il veut qu’elle vienne avec lui à Shanghaï pour revoir toute la carte du restaurant Auguste Armand !

Changement de programme et de direction pour le Master.

Ici tout commence du 26 septembre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1