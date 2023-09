Ici tout commence spoiler : une rupture à l’institut (vidéo épisode du 28 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Un couple phare va se séparer cette semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, depuis leurs retours respectifs à l’institut Auguste Armand, Kelly et Lionel ne sont plus du tout sur la même longueur d’ondes…

Et dans quelques jours, ces deux là vont finalement décider de rompre !











En cause, l’égocentrisme de Lionel, qui reproche exactement la même chose à Kelly… Ils ne se comprennent plus et alors qu’ils reçoivent un rappel pour un spectacle auquel ils devaient assister ensemble, ils concluent qu’ils n’ont plus envie d’être ensemble !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 762 du 28 septembre 2023, Kelly et Lionel se séparent



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.