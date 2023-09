« Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » : le film ce soir sur France 2 (12 septembre 2023)

Publicité





« Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part », c’est le film rediffusé ce mardi soir sur France 2. Un film d’Arnaud Viard et adaptaté d’un roman d’Anna Gavalda. Sorti en salles en 2019, il met en scène Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe, Camille Rowe, Elsa Zylberstein ou bien encore Aurore Clement.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV







« Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » : l’histoire

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…



Casting, interprètes

Avec Jean-Paul Rouve (Jean-Pierre), Alice Taglioni (Juliette), Benjamin Lavernhe (Mathieu), Camille Rowe (Margaux), Elsa Zylberstein (Héléna)

La bande-annonce

