Le monde de Jamy du 6 septembre : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Le monde de Jamy du 6 septembre 2023 – Ce mercredi soir, c’est un nouveau numéro inédit de votre magazine « Le monde de Jamy » qui vous attend sur France 3. Et aujourd’hui, il a pour thème « Incendies, réchauffement, surexploitation. Comment sauver nos forêts ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 et sur France.TV pour voir le programme en avant-première ou en replay.







Publicité





Le monde de Jamy du 6 septembre 2023, le sommaire de votre émission

Cet été, elles ont brûlé partout dans le monde, avec une intensité inédite. Et la menace concerne aussi la France. Fragilisées par la chaleur et les sécheresses, nos forêts sont elles aussi en danger, y compris dans des régions comme la Bretagne ou les Ardennes. Un enjeu majeur et une question de survie : nos arbres et notre végétation sous toutes ses formes couvrent un tiers de notre territoire et nous protègent du réchauffement climatique, en absorbant le CO2 que nous émettons. Dans ce numéro exceptionnel, Jamy Gourmaud et Églantine Éméyé enquêtent auprès de celles et de ceux qui se battent parfois au péril de leur vie pour protéger notre bien le plus précieux.

Face au feu, quelle est la stratégie des pilotes de Canadair ? Pour le savoir, Jamy a pris place exceptionnellement à bord de l’un de ces appareils pour participer à une intervention spectaculaire in situ.



Publicité





Écureuils, biches, oiseaux : comment protéger l’habitat de nos animaux sauvages menacés par le feu. Nous apprenons les bons gestes à observer lors de nos promenades en forêt, le loisir préféré des Français.

Si nos forêts sont vulnérables, c’est aussi parce qu’elles sont décimées par de mystérieux tueurs d’arbres. Qui sont-ils ? Comment les combattre ? Avec les forestiers de l’ONF, Jamy et Églantine nous révéleront la teneur d’une enquête d’une ampleur sans précédent, digne de la police scientifique. Nous suivrons aussi une spectaculaire opération de prévention : dans le sud de la France, on sauve des chênes menacés par la sécheresse en les faisant migrer vers les forêts du nord-est où le climat est plus clément. Nous découvrons aussi les nouvelles espèces venues parfois de loin qui peupleront demain les forêts de nos régions.

Enfin, nous vous dirons pourquoi les forêts sont menacées par la surexploitation ? Jamais on n’a construit autant de maisons et même d’immeubles en bois. Mais ces constructions résistent-elles aussi bien que le béton ou le verre aux incendies ? Un constructeur les met à l’épreuve du feu…

Le monde de Jamy du 6 septembre 2023, extrait vidéo

🌳🔥 Fragilisées par la chaleur et les sécheresses, nos forêts sont en danger. Rencontre avec celles et ceux qui se battent parfois au péril de leur vie pour les protéger.@lemondedejamy avec @Gourmaud_Jamy et @Eglantine_EMEYE, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/kIUJywB6yP — France 3 (@France3tv) September 5, 2023

« Le monde de Jamy », c’est ce soir sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.