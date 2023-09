Le Meilleur Pâtissier du 6 septembre : qui sont les 2 éliminés ? (résumé + replay)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 6 septembre 2023, les éliminés – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 1 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode, il y a eu deux éliminations : Richard et Lilou.







Cet épisode a vu les apprentis pâtissier divisés en deux : 8 d’entre eux devaient revisiter la gaufre, et les 8 autres revisitaient la pomme d’amour.

A l’issue de ces deux épreuves, quatre pâtissiers amateurs étaient en danger et ont participé à l’épreuve créative : Chantal, Lilou, Ninon et Richard ! Et c’est Ninon et Chantal qui se sont qualifiées pour la suite de la compétition.



Le Meilleur Pâtissier du 6 septembre : Lilou et Richard éliminés

Lilou et Richard ont donc été éliminés ce soir mais ils ont rejoint la Cuisine Secrète de Mercotte. Qui réussira à se sauver pour espérer de réintégrer le concours plus tard ?

Rendez-vous le mercredi 13 septembre 2023 à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.