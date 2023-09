Ici tout commence spoiler : le retour surprise de... (vidéo épisode du 11 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est le retour surprise d’un personnage phare qui vous attend dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Lionel fait son grand retour à l’institut Auguste Armand ! Il explique à Enzo et Jude qu’il a lâché le projet de restaurant avec la cheffe Vaton !











Enzo et Jude sont surpris en pleine discussion par le retour soudain de Lionel à l’Institut Auguste Armand. Il leur annonce qu’il a déjà mis fin à son association avec la Cheffe Vaton. Enzo et Jude sont surpris et ne le comprennent pas…

Reste à savoir ce que le major de promo 2023 a prévu pour son avenir ! Va-t-il intégrer le master ?

