Le Quiz des Champions du 9 septembre : et le gagnant est... (résumé + replay)

« Le Quiz des champions » du samedi 9 septembre 2023 : le gagnant est… Cyril Féraud présentait ce samedi soir sur France 2 un nouveau numéro inédit du « Quiz des champions ». Qui a remporté la victoire ce soir ?





Verdict… Il s’agit de Enzo du jeu de France 3 « Slam » !







« Le Quiz des champions » du 9 septembre, Enzo sacré Champion des Champions

La finale opposait Enzo de « Slam » à Timothée du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et c’est finalement Enzo qui a remporté le trophée ! Il est donc le Champion des Champions et il a remporté 20.000 euros à reverser au Sidaction.

Enzo succède à Xavier, gagnant de la dernière édition en janvier dernier.



« Le Quiz des champions » du samedi 9 septembre 2023 : liste des 10 candidats qui s’affrontaient

PAUL – 4e plus grand champion des 12 coups de midi

STÉPHANE* – 5e plus grand champion des 12 coups de midi

TIMOTHÉE – l’un des plus grands champions des 12 coup de midi et ancien finaliste du Quiz des champions

SANDRINE – 2e plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place

ISABELLE – 3e plus grande championne de Tout le monde veut prendre sa place

MATHIEU* – l’un des plus grands champions de Tout le monde veut prendre sa place

NICOLAS* – Recordman de victoires de Questions pour un champion

ESTELLE* – L’une des plus grandes championnes de Questions pour un champion

ENZO – Plus grand champion de l’histoire du Grand Slam et du service public

SÉBASTIEN – 2e plus grand champion de Tout le monde a son mot à dire et finaliste du dernier Quiz des champions

* première participation

« Le Quiz des champions » du 9 septembre 2023 : le replay

Si vous avez manqué le numéro de ce soir du Quiz des Champions, rendez-vous sur France.TV pour le replay.