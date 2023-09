Disparition de Marwan Berreni : la production de « Plus belle la vie » donne des précisions

Publicité





Marwan Berreni, qui a longtemps incarné Abdel Fedala dans la série quotidienne « Plus belle la vie », a disparu depuis le 3 août dernier et reste introuvable à l’heure actuelle.





Une disparition inquiétante qui fait beaucoup parler alors que le tournage de « Plus belle la vie » reprendra le mois prochain à Marseille. La production de la série vient officiellement d’évoquer le sujet et a donné des précisions dans une interview pour la Provence.







Publicité





« À ma connaissance, il a eu des contacts, au sein de la famille Plus belle la vie, parmi ceux qui le connaissaient bien, quelques jours avant le 3 août. Chez Newen Studios, la nouvelle de cette affaire privée nous parvient la deuxième semaine d’août : nous sommes tristes, nous exprimons de la compassion envers la victime, et ce membre de la famille PBLV, ses proches. » a déclaré Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe en charge des feuilletons et séries longues chez Newen Studios.

« Le tournage reprendra le 23 octobre à la Belle-de-Mai, dans des décors que nous sommes en train de construire. Ce comédien était attendu sur le plateau, et était effectivement présent dans le trailer diffusé par TF1, mais quand nous avons appris son indisponibilité, nous n’avions pas encore décidé de ce que nous tournerions en premier. (…) Nous ne savons pas ce qui est arrivé au comédien, mais son rôle ne sera pas repris par quelqu’un d’autre. » a-t-elle expliqué.



Publicité





Elle a confirmé que le personnage de Barbara, incarné par Léa François, sera bien présent malgré l’absence d’Abdel. Et elle a donné des informations sur le PBLV nouvelle génération qui attend les fans début 2024 sur TF1 : « Un univers familier, qui aura évolué. Le Mistral, ainsi, sera reconstruit, mais il ne ressemblera pas à celui que le public connaissait (l’ensemble des décors ont été détruits en 2022 à l’arrêt de la série sur France 3). Ce qui est consubstantiel au patrimoine qu’est PBLV, et que l’on gardera, c’est son côté populaire, sa capacité d’identification pour le public, son ancrage dans la réalité et l’actualité, de grands thèmes de société. Ainsi que cette solidarité de quartier, qui est la marque du feuilleton. Et bien sûr, comme dans tout soap, il y aura de la romance, du mystère ! »

Marwan Berreni est-il toujours vivant ?

Pour rappel, le 3 août dernier, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. La police aurait ensuite retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Un 4X4 a été retrouvé avec des traces de choc à l’avant. Mais selon une information récente et contrairement à ce qui avait été annoncé, le véhicule n’appartenait pas à l’acteur !

Depuis, l’acteur n’a plus donné signe de vie. Une enquête est ouverte et sa famille a a lancé un avis de disparition inquiétante. De son côté, la victime est traumatisée mais est sortie de l’hôpital, elle est actuellement en convalescence.

« On ne veut pas parler de Marwan, c’est trop douloureux. L’affaire est entre les mains de la police. C’est horrible de ne pas savoir » a déclaré une source interne à Newen, producteur de PBLV, auprès du Parisien. « Est-ce que c’est lui qui conduisait ? Que lui est-il arrivé ? Est-il seulement encore vivant ? » a ajouté une autre personne au sein de la production.