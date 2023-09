Les 12 coups de midi du 13 septembre : Mathias se fait peur mais continue

Publicité





Les 12 coups de midi du 13 septembre 2023, 8ème victoire de Mathias – On peut dire que Mathias s’est fait peur aujourd’hui dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, Mathias a failli se faire sortir lors du Coup Fatal, il a signé une 8ème victoire avec seulement 4 petites secondes d’avance sur son adversaire !

Les 12 coups de midi du 13 septembre 2023, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Du côté de laa nouvelle étoile mystérieuse. On a toujours que le premier indice, un terrain de golf en image de fond. Et Mathias n’a pas pu faire de nouvelle proposition.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Tiger Woods

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 septembre

