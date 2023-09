Les 12 coups de midi du 23 septembre : Mathias dépasse les 100.000 euros de gains

Publicité





Les 12 coups de midi du 23 septembre 2023, 18ème victoire de Mathias – A deux jours de son élimination, Mathias a fait fort ce samedi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Mathias a signé une 18ème victoire et un Coup de Maître à 30.000 euros !

Mathias réussit ainsi à franchir la barre des 100.000 euros de gains ! Sa cagnotte grimpe à 103.313 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 23 septembre 2023, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, c’est sans conviction que Mathias a proposé le nom de Barack Obama. Mais c’est encore raté, ce n’est pas lui sur cette étoile.

Un nouvel indice commence à apparaitre en bas à droite. Ça semble être un animal mais on devrait en savoir plus demain midi. Il s’ajoute aux deux autres indices : un terrain de golf en image de fond, et une machine à écrire.

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit l’actrice Lily Collins, bien connue pour son rôle dans la série Netflix « Emily in Paris ». La machine à écrire fait référence à son passé de journaliste.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Tiger Woods, Michael Jordan, Stephen Curry, Barack Obama



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1