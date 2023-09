Coupe du Monde de rugby : suivre Géorgie / Portugal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Géorgie / Portugal en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi 23 septembre 2023. La Géorgie affronte le Portugal au stade de Toulouse.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 13h50. Coup d’envoi à 14h.







Dans le groupe C, la Géorgie est face au Portugal aujourd’hui à Toulouse. Les deux équipes sont les dernières du groupe et n’ont toujours pas le moindre point dans cette phase de poule de Coupe du Monde !

Géorgie / Portugal, composition des équipes

Le XV de départ de la Géorgie : 1. M. NARIASHVILI 2. S. MAMUKASHVILI 3. B. GIGASHVILI 4. L. CHACHANIDZE 5. K. MIKAUTADZE 6. T. JALAGONIA 7. B. SAGINADZE 8. B. GORGADZE 9. G. APRASIDZE 10. T. ABZHANDADZE 11. A. TODUA 12. M. SHARIKADZE 13. G. KVESELADZE 14. A. TABUTSADZE 15. D. NINIASHVILI

16. T. ZAMTARADZE 17. G. GOGICHASHVILI 18. G. PAPIDZE 19. N. CHEISHVILI 20. G. TSUTSKIRIDZE 21. V. LOBZHANIDZE 22. L. MATKAVA 23. D. TAPLADZE



Le XV de départ du Portugal : 1. F. FERNANDES 2. M. TADJER 3. D. FERREIRA 4. J. MADEIRA 5. S. CERQUEIRA 6. J. GRANATE 7. N. MARTINS 8. R. SIMÕES 9. S. MARQUÈS 10. J. PORTELA 11. R. MARTA 12. T. APPLETON 13. P. BETTENCOURT 14. R. COSTA STORTI 15. N. SOUSA GUEDES

16. D. COSTA 17. L. CAMPERGUE 18. A. ALVÈS 19. M. BELO 20. D. DE CARVALHO 21. T. DE FREITAS 22. P. LUCAS 23. M. CARDOSO PINTO

Géorgie / Portugal en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 13h50. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Géorgie / Portugal, un match de rugby évènement à suivre à 14h sur M6.