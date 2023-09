« Les carnets de Max Liebermann » du 17 septembre 2023 : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





« Les carnets de Max Liebermann » du 17 septembre 2023 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 3 inédite de la série « « Les carnets de Max Liebermann » ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 2 inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre ce soir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Présentation de la saison 3

Vienne, 1908. Le docteur Max Liebermann, jeune psychanalyste anglais, a ouvert un cabinet en ville, mais les préjugés contre cette nouvelle branche de la médecine restent tenaces. Son ami, l’inspecteur Oskar Rheinhardt, n’hésite pourtant pas à faire de nouveau appel à lui pour se plonger dans la psychologie des meurtriers et de leurs victimes afin de résoudre des crimes particulièrement mystérieux.

Avec Matthew Beard (Docteur Max Liebermann), Juergen Maurer (Inspecteur Oskar Rheinhardt), Luise Von Finckh (Clara Weiss), Charlene McKenna (Leah Liebermann), Conleth Hill (Mendel Liebermann) et Amelia Bullmore (Rachel Liebermann)



Episode 2 : Le Dieu des ombres (The God Of Shadows)

Lisa Linder, l’archiviste, demande à Max de rendre visite au capitaine Georg Steiner, ex-militaire en garnison à Pékin en 1900 lors de la révolte des Boxers et ami de son père. Sur place, Max trouve un homme tourmenté, souffrant d’hallucinations et parlant d’une mystérieuse malédiction. Au même moment, Oskar doit enquêter sur des cambriolages inhabituels. Aucun objet de valeur n’est dérobé, seul des cabinets laqués venus de Chine sont détériorés.