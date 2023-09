Capital du 17 septembre 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 17 septembre 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Vite fait, vite prêt : enquête sur les plats express des famillesv ».





Capital du 17 septembre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Tous à l’assaut de Mousline : la bataille de la purée express !

Dans toutes les familles, quand vient l’heure de faire à manger, il y a un plat express toujours prêt à dépanner en dernière minute : la purée en sachet. Le pionnier de cette formule est une marque connue de tous les Français : Mousline, leader incontesté depuis soixante ans avec 70 % de part de marché. Quand elle invente la purée en flocons en 1963, c’est une révolution culinaire pour l’époque. Sa promesse : libérer les femmes de la corvée de préparation du repas ! Mais depuis, les temps ont changé et de nouveaux concurrents sont apparus avec des formules plus pratiques : des purées surgelées chez Picard ou Thiriet, ou même au rayon frais avec Créaline. Et l’offre ne se limite plus seulement aux pommes de terre, elle couvre toute une variété de légumes.

Machine expresso à grains contre capsule, la guerre fait rage !

La machine à expresso à grains est en train de se faire une place sur nos plans de travail. Les ventes ont bondi de +70 % en 2021 (source GFK) et les fabricants se battent pour conquérir ce nouveau créneau et faire baisser les prix. La concurrence fait rage sur le terrain de l’innovation mais surtout sur les tarifs pour séduire les classes moyennes. Chez DeLonghi, le leader mondial qui détient 65 % des parts de marché en France, les prix s’échelonnent désormais de 299 à 2 900 euros. C’est sur le marché du milieu de gamme que la bataille est la plus rude avec l’arrivée d’un nouveau concurrent : Sage. Cette marque australienne s’attaque au marché français après avoir conquis les États-Unis et l’Angleterre. Plus on consomme de café, plus l’amortissement est rapide : autour d’un an pour les machines premier prix. Et leur unique déchet, le marc de café est entièrement compostable. Un atout écolo qui fait mouche ! 68 % des Français se disent séduits par cet argument.



Raviolis, pâtes fraîches : que valent les pasta prêtes à l’emploi ?

Il aura suffi de deux promesses, très alléchantes, pour faire des pâtes fraîches l’une des grandes vedettes de nos rayons frais. Tout d’abord, un repas vite préparé : trois minutes suffisent pour se mettre à table. Et surtout, avoir dans son assiette toutes les saveurs de l’Italie ! Résultat, qu’elles soient ou non farcies, les pâtes fraîches se sont imposées dans nos listes de courses. Et nous en consommons aujourd’hui deux fois plus qu’il y a quinze ans, cent-mille tonnes l’an passé en France. Après avoir envahi nos grandes surfaces, elles débarquent maintenant en force sur les étals des marchés et peuvent coûter bien plus cher, jusqu’à 30 euros le kg. Mais comment savoir s’il s’agit bien de pâtes artisanales et non de préparations industrielles ?

Capital du 17 septembre 2023, extrait vidéo

« Vite fait, vite prêt : enquête sur les plats express des familles », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.