Demain nous appartient spoiler : Gabriel et Soraya succombent ! (vidéo épisode du 20 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Gabriel et Soraya sont amoureux depuis déjà plusieurs semaines dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Mais alors que Soraya se refuse à vivre cette histoire à cause de Noor, dans quelques jours elle va finalement succomber !

En effet, dans quelques jours, Gabriel et Soraya vont passer la nuit ensemble…











Au petit matin, ils savourent leur bonheur et Gabriel espère que Raphaëlle va accepter de le réintégrer au cabinet. Soraya pense qu’elle acceptera sans souci, elle était déçue de sa démission. Mais le téléphone de Soraya sonne, c’est Noor… Elle dit à Gabriel que ce n’est pas important et décide enfin de profiter sans se poser de question !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1517 du 20 septembre 2023 : Soraya craque avec Gabriel

