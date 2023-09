Les Cinquante du 25 septembre : et les éliminés sont... (résumé + replay épisode 16)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 16 du lundi 25 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 16 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Il est l’heure pour le Lion d’annoncer qui sont les 5 joueurs sauvés sur les 8 éliminés du dernier jeu !





Sont sauvés : Kamel (27 votes/29), Antoine (23/29), Vivian (23/29), Romane (20/29), et Thomas (19/29). Et sont définitivement éliminés : Vanessa (0/29), Jamel (16/29), et Fabrice (17/29).







Publicité





Il est ensuite temps pour les éliminés de quitter le château. C’est compliqué pour Vanessa, qui n’a pas eu le moindre vote… Et avant de partir, Jamel informe Alex que Romane et Vivian se sont fait un câlin sur le canapé. Alex annonce qu’il va s’énerver et un gros clash éclate entre Alex et Vivian. Ils sont à deux doigts d’en venir aux mains, les autres doivent les séparer.

Alex annonce à Romane que c’est fini et Julien essaie de calmer le jeu pour que les éliminés puissent partir dans le calme. Nicolas s’inquiète pour son alliance après le départ de Fabrice, il se tourne vers Coralie pour tenter de la rallier.



Publicité





Manon s’en prend à Romane et lui reproche de ne pas être franche. Un clash éclate ensuite entre Manon et Jessica au sujet de Romane. Jessica prend la défense de Romane alors que tout le monde est contre elle… Romane veut quitter le château ! Elle pleure et dit qu’elle veut abandonner. Elle fait ses bagages, Jessica essaie de la convaincre de rester mais elle l’envoie balader. Jessica s’emporte : ils ne l’ont pas sauvée pour qu’elle s’en aille ! Romane décide de rester… Manon vient ensuite s’excuser auprès de Romane.

Dans le parc, Alex et Vivian s’expliquent encore. Alex confie qu’il se sent blessé et Vivian s’excuse, il regrette. Vivian va ensuite faire un footing avec Julie. Ils prennent le temps de faire connaissance et se trouvent des points communs.

Le Lion annonce une soirée Beach Party à la piscine. Nicolas compte en profiter pour affiner sa stratégie. Il va parler à Tressia pour la convaincre de le rejoindre… Et Alex et Romane s’expliquent une nouvelle fois. Alex avoue, il a du mal à lui faire confiance. Il s’excuse mais voit qu’elle n’est pas réceptive. Romane s’énerve et s’en va. Alex se confie à Stéphanie et se met à pleurer.

Maissane décide d’aller parler à Romane, elle lui dit d’arrêter de jouer avec Alex, qui est son ami. Romane n’accepte pas et s’énerve encore. Alex décide de lâcher l’affaire. Un énorme clash éclate, Romane parle mal à tout le monde… Alex va finalement se coucher à côté de Maissane. Et Vivian fait un câlin à Julie, il réalise qu’il lui plait.

VIDÉO Les Cinquante du 25 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 16 ce lundi 25 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 26 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 17.