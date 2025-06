W9 annonce « Les Apprentis Champions au ski » : une nouvelle téléréalité givrée l’hiver prochain !

Publicité





W9 a frappé fort ce lundi en conférence de presse en annonçant l’arrivée d’une toute nouvelle déclinaison de sa télé-réalité à succès « Les Apprentis Aventuriers ». Dès la saison prochaine, place à « Les Apprentis Champions au ski », un format inédit pensé pour célébrer les Jeux Olympiques d’hiver !











Toujours plus audacieuse dans ses formats de télé-réalité, W9 surfe sur la vague du succès de « Les Apprentis Aventuriers » et pousse le concept encore plus loin : cette fois, les stars de la télé-réalité quitteront les plages et la jungle… pour les pistes enneigées ! Avec « Les Apprentis Champions au ski », la chaîne promet une aventure extrême en altitude, où les candidats devront troquer leurs maillots de bain contre des combinaisons de ski.

Des épreuves inspirées des sports d’hiver

À l’image de l’esprit olympique, les participants devront s’initier à des disciplines sportives hivernales aussi exigeantes que spectaculaires. Ski alpin, biathlon, snowboard, patinage, et même curling… Les candidats devront repousser leurs limites physiques et mentales pour tenter de décrocher le titre de champion des neiges.

Une ambiance inédite mais toujours la même recette

Conflits, alliances, défis physiques et rebondissements seront bien évidemment au programme. Mais dans un décor totalement inédit pour une téléréalité française : un village de montagne transformé en camp d’entraînement digne des plus grands sportifs.

Un casting dévoilé prochainement