Les Cinquante du 6 septembre : les premiers éliminés sont... (résumé + replay épisode 3)

Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 3 du mercredi 6 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 3 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. C’est l’heure de la première cérémonie, les candidats victorieux vont devoir faire des choix ! Ils peuvent sauver 7 personnes sur les 13 candidats éliminés sur le premier jeu de l’arène.





Le Lion annonce qu’ils ont 30 minutes pour voter et sauver 7 joueurs ! Et au bout des 30min, ceux qui n’auront pas voter seront éliminés sur le champs ! Les discussions et les alliances démarrent, et ça vote.







C’est ensuite l’heure du verdit ! Les éliminés rejoindre les victorieux à la cérémonie pour avoir le verdict. Le Lion annonce les noms de ceux qui sont sauvés : Alex, Gary, Thomas, Cassandra, Fabrice, Coralie, et Cindy !

Sont donc éliminés : Cécile, Vital, Anissa, Cindy, Louana, et Jennyfer.



C’est l’heure des adieux pour les premiers éliminés, qui quittent définitivement le château et le jeu. Les autres s’installent dans les chambres. La répartition se fait naturellement par affinités et alliances !

VIDÉO Les Cinquante du 6 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 3 ce mercredi 6 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 7 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 4.