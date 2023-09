Retour de Plus belle la vie : une actrice fait de grosses révélations !

Publicité





Retour de Plus belle la vie sur TF1, révélations – Une actrice phare de la série marseillaise « Plus belle la vie » a fait de grosses révélations sur le retour du feuilleton, à un peu plus d’un mois de la reprise des tournages.





Alors que TF1 a annoncé en juin que PBLV allait renaitre de ses cendres, peu d’informations ont fuité jusque ici. Mais Marie Réache, alias Babeth Nebout, vient de dévoiler pas mal d’infos.







L’actrice s’est confiée au Journal de Giens et on en apprend plus sur ce que vous réserve le retour de « Plus belle la vie », prévu à l’antenne de TF1 début 2024.

Une nouvelle vie pour Babeth, Gabriel et Léa

Et pour Babeth Nebout terminé l’hôpital : « Je vais garder le rôle de Babeth Nebout mais désormais je vais travailler dans un centre médical en ville avec le médecin Gabriel Riva et ma fille Léa. Je serai toujours au côté de mon mari Patrick qui travaille dans la police. »



Beaucoup d’acteurs phares et des nouveaux

Du côté des acteurs, elle nous en dit plus : « La production reprend entre 15 et 20 acteurs récurrents. Les plus populaires, à savoir Mirta, Thomas, Blanche, toute la famille Nebout. Il y aura aussi Luna, Boher, Ariane, et d’autres qui devraient rejoindre plus tard le tournage dans l’année. (…) Il va y avoir de nouveaux personnages avec des acteurs de TF1 qui vont intégrer la série. J’espère que l’ensemble conservera l’esprit familial qui existait et que j’aimais bien. »

De nouveaux décors et plus de tournages extérieurs

Sur les décors : « Peu de temps avant l’annonce de la reprise de la série, les décors ont été détruits, notamment la mythique Place du Mistral. Il semblerait donc qu’une plus grande partie du tournage se passe désormais en extérieur sur une place de Marseille. C’est une bonne chose, je trouve, le tournage en extérieur ça rend bien. (…) On continuera à tourner dans les anciens studios mais il n’y aura pas tous les appartements. Par exemple, celui de la famille Nebout a été détruit »

Concernant la durée des épisodes et des journées de tournages : « De plus, les épisodes seront moins longs, environ 20 minutes au lieu de 25. (…) Normalement, on devrait tourner un épisode par jour. Les journées seront un peu moins longues pour nous donc c’est bien«