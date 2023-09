« L’impasse » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (20 septembre 2023)

Publicité





« L’impasse » : histoire et interprètes du téléfilm inédit ce mercredi 20 septembre 2023 sur France 2. Un téléfilm adapté du roman L’impasse

d’Aurélie de Gubernatis avec dans les rôles principaux, Gwendoline Hamon et Thierry Neuvic.











« L’impasse » : l’histoire

Psychiatre dévouée à son métier, fervente pratiquante d’hypnose ericksonienne, Estelle mène une existence presque tranquille avec son mari et son fils. Mais sa vie bascule le jour où Thomas, son amour de jeunesse, réapparaît dans sa vie, hospitalisé dans son service suite à une tentative de suicide. Ce dernier est bientôt accusé d’avoir tué un médecin, rival d’Estelle.

Estelle va alors s’enfuir avec Thomas dans la campagne provençale pour tenter de l’innocenter et le soigner. Son mari David et sa meilleure amie Agathe, en menant l’enquête pour les retrouver avant les forces de l’ordre, vont découvrir la personnalité très trouble de Thomas, et vont le soupçonner de représenter une menace pour Estelle.

C’est dans cette course-poursuite que les secrets qui lient Estelle et Thomas vont enfin ressurgir…



Interprètes

Gwendoline Hamon (Estelle Segal), Thierry Neuvic (Thomas Cassagne), Stéphan Guerin Tillié (David Segal), Andréa Ferréol (Lise Neubourg), Pierre Deny (Richard Neubourg), Alika Del Sol (Agathe Launay), Grégoire Paturel (Gabriel Segal), Clara Simpson (Sandra Coste), Philippe Cariou (Paul Fabian), Nathan Dellemme (Franck Cervin), Avy Marciano (Joris Delcroix), Laurent Mouton (Cyril Marguet), Bernadette Le Sache (Marie – 70 ans), Geoffrey Couet (Dr Nicolas Volt), Nora Turell (Nadège Duclos), Nicolas Dromard (Commandant Langevin), Philippe Levy (ambulancier), Vanessa Moskovosky (infirmière), Fred Restagno (guichetier ferry), Alexandra Moralès (Lise Cassagne – 30 ans), Frédéric Phelut (Florian Cassagne), Timéo Drouin (Thomas Cassagne – 10 ans), Manuelle Hoeringer (Marie – 40 ans), Marina Delmonde (Madeleine Vandeuil)