Good Doctor du 20 septembre : vos 3 épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 6)

Publicité





Good Doctor du 20 septembre 2023 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 6 inédite de la série médicale « Good Doctor ». Au programme aujourd’hui, trois épisodes de la nouvelle saison.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo et replay sur MYTF1.







Publicité





Good Doctor du 20 septembre : vos épisodes de ce soir

Épisode 11 saison 6 « Break prénatal » : En voyage de «baby break», Shaun et Léa sont amenés à secourir un chien accidenté. Ils vont devoir s’en occuper et leurs dissentions à ce sujet les font réfléchir avec angoisse à leur future parentalité. Glassman se confie à Léa, la rassure et lui avoue à demi-mots qu’il la considère comme sa fille. Un ancien Marine arrive chez Danica. Blessé par balle, il ne peut pas aller à l’hôpital sous peine d’être renvoyé en prison pour violation de conditionnelle.

Épisode 12 saison 6 « Un choix à assumer » : Suite à l’infestation de sa maison par des termites, Glassman vient s’installer chez Léa et Shaun. La cohabitation est compliquée. Mais le jour où Glassman se décide à trouver un autre hébergement, sa maison est détruite dans un incendie. Lim prend Asher et Danny dans son équipe pour les surveiller de plus près, le temps de leur mise à l’épreuve. Ils soignent un patient en insuffisance cardiaque que Lim suit depuis longtemps. Celle-ci souhaite lui fabriquer un nouveau ventricule cardiaque, une opération spectaculaire mais très risquée, qu’Asher désapprouve.



Publicité





Épisode 13 saison 6 « Toutes nos différences » : Shaun s’occupe d’un jeune garçon dont les parents ont des vues diamétralement opposées quant à la façon d’éduquer leur fils. Il s’inquiète de savoir si Léa et lui arriveront à trouver un terrain d’entente en ce qui concerne l’éducation de leur propre fils. Glassman essaie tant bien que mal de se remettre de la perte de sa maison. Mais Léa lui fait comprendre que même s’il a perdu beaucoup de souvenirs, ceux qu’ils vont créer ensemble seront tout aussi merveilleux. Lim s’occupe d’une jeune fille qui doit subir une transplantation pulmonaire. Mais les poumons ont un défaut. Lim trouve une solution in extremis et sauve la jeune fille. Morgan entame son premier jour au poste de chef des essais cliniques.

Good Doctor saison 6, rappel de la présentation

Le Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore), un chirurgien atteint d’autisme et du syndrome du savant, continue d’utiliser ses dons médicaux extraordinaires à l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Bonaventure dans cette 6e saison de Good Doctor.

Après les festivités de leur mariage tant attendu et sa promotion au poste de titulaire en chirurgie, la relation entre Shaun et Léa est immédiatement mise à l’épreuve. Les deux doivent également apprendre à vivre ensemble en tant que couple marié.

Pendant ce temps, l’équipe doit faire face à des changements à l’hôpital et dans leur vie personnelle…

« Good Doctor » revient ce soir dès 21h10 sur TF1.