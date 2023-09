« Meurtre au Manoir » : votre téléfilm ce 25 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtre au Manoir » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 25 septembre 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Meurtre au Manoir ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Meurtre au Manoir » : l’histoire

Hayley est hôtesse dans un grand manoir. Chaque week-end, elle organise des jeux en immersion, durant lesquels les participants doivent résoudre une enquête. Seulement cette fois, un véritable meurtre est commis et c’est au tour d’Hayley de trouver le coupable.

Meurtre au Manoir, interprètes et personnages

Avec : Christie Leverette (Hayley), Bobby Slaski (Jackson), Veronica Martell (Diana Montgomery), Shahjehan Khan (Gordon Ramshaw)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Diamants, orgueil et trahison ».

« Diamants, orgueil et trahison » : l’histoire et le casting

Jessica et Simon se rencontrent lors d’une soirée de dégustation. C’est le coup de foudre immédiat et ils se marient rapidement. Mais le père de Simon décède le jour de leur mariage ce qui les oblige à se rendre dans le domaine familial de Simon. C’est là que Jessica rencontre sa belle-famille, riche et imposante. Elle comprend très vite qu’ils cachent beaucoup de secrets, notamment à propos de la disparition mystérieuse deux ans plus tôt de Daphné, la première femme de Simon.

Avec : Nayirah Teshali (Jessica), Adam Hollick (Simon), Ashley Doris (Madison Snow), Nicole Danielle Watts (La détective Brown)