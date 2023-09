Amel Bent annonce une pause : « La route s’arrête là pour moi »

Publicité





C’est une triste nouvelle qu’Amel Bent a annoncé à ses fans ce lundi midi sur le réseau social Twitter. La chanteuse vient d’annoncer une longue pause dans sa carrière musicale et télévisuelle. Elle ne sera plus coach dans The Voice et on ne la verra plus non plus sur les réseaux sociaux, la chanteuse a besoin d’un break.





« La route s’arrête là pour moi, mais je vous retrouverai sur le chemin, car votre amour est ma boussole. » a écrit Amel Bent aujourd’hui, suscitant les interrogations de ses fans.







Ce message bien mystérieux vient confirmer ce qu’Amel Bent a annoncé à son public lors de la dernière de sa tournée, vendredi au Zénith de Paris.

« Il est temps pour moi de retourner au studio, de retourner écrire, de retourner faire des chansons et de vous faire un putain de huitième album, le meilleur. (…) Pour ça, malheureusement, il y aura plein d’aventures dont j’ai l’habitude de faire partie, que je ne pourrais pas assumer parce que j’ai vraiment besoin de tout donner dans cet album. (…) Vous ne me verrez pas à la télé. Nulle part » a expliqué Amel sur scène.



Amel Bent va faire un long break

La route s’arrête là pour moi, mais je vous retrouverai sur le chemin, car votre amour est ma boussole. pic.twitter.com/upZHdhfUXS — AMEL BENT (@amel_bent) September 25, 2023