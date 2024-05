The Voice du 11 mai : les super cross-battles avec Jenifer ce soir sur TF1 (extrait vidéo)

Publicité





The Voice du 11 mai 2024, extrait vidéo – C’est les super cross-battles de la saison de The Voice qui vous attendent ce soir sur TF1. Après les auditions à l’aveugle, les battles et les cross-battles, les coachs – Mika, Zazie, Vianney, Bigflo & Oli – seront aux côtés de Jenifer, super coach dont le rôle sera décisif !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Présentation des super cross-battles

Parmi les 91 talents qui ont participé aux Auditions à l’Aveugle, seuls 16 restent en compétition ! Après des Cross Battles chargées en émotions, les coachs vont devoir une fois de plus montrer leur talent stratégique lors de l’étape ultime avant la grande demi-finale : les Super Cross Battles.

Dans chaque duel, un coach sélectionne l’un de ses talents et désigne un autre coach à affronter. Les deux talents se produisent tour à tour sur le plateau en interprétant le titre de leur choix. Le public présent vote pour déterminer le gagnant, mais ce n’est pas tout !

Lors de ces Super Cross Battles, le public ne sera plus le seul à influencer le destin des talents. Jenifer, une coach emblématique de « The Voice », fait son retour en tant que super-coach dans le fauteuil rouge. Elle aura ainsi le pouvoir de voter pour ses talents favoris, son vote représentant 10% du résultat final de chaque Super Cross Battle.

C’est un défi de taille pour nos coachs, car le vote de Jenifer peut tout changer. Ils devront être très attentifs et élaborer une stratégie infaillible pour qualifier leurs talents pour la demi-finale !

Entre performances inoubliables, surprises et émotions vives, ne manquez pas les Super Cross Battles !

The Voice du 11 mai 2024, extrait vidéo



#TheVoice

Jenifer is back 🤩

Les équipes pour les super cross-battles

La Team Vianney : Baptiste, Marco Léna, Maëva, Odem

La Team Zazie : Hamid, Alphonse, Lize

La Team Mika : Clément, Mia, Gabriel Lobao, Oléma, et Flora

La Team Bigflo et Oli : Adnaé, Iris, Ugo Cicoletta, et Manuela

The Voice 2024, ça continue ce samedi 11 mai 2024 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.