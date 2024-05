Echappées Belles du 11 mai : direction la Colombie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 11 mai 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Colombie, la côte caribéenne » suivi de la rediffusion « Week-end à Chambéry ».





Echappées Belles du 11 mai, à 21h – « Colombie, la côte caribéenne » (inédit)

Les côtes caribéennes de la Colombie sont un véritable joyau, avec leurs plages sublimes, leurs panoramas montagneux à couper le souffle et leurs villes coloniales emblématiques qui ont façonné l’histoire de l’Amérique du Sud. Cette région, baignée d’un climat chaud et ensoleillé, attire les voyageurs du monde entier grâce à son ambiance décontractée, ses sites historiques remarquables et ses vastes étendues naturelles préservées, en faisant ainsi une destination de vacances par excellence.

La diversité ethnique qui caractérise la région reflète les multiples facettes de l’identité colombienne, enrichissant ainsi le tissu culturel du pays. Le carnaval de Barranquilla, reconnu par l’UNESCO en 2008 en tant que patrimoine immatériel de l’humanité, est une célébration vibrante de cette diversité, mettant en lumière les traditions vivantes des différentes communautés qui peuplent la région. C’est une immersion profonde dans l’âme colombienne, où se mêlent traditions ancestrales et influences contemporaines.

Outre cette richesse culturelle, la Colombie se distingue également par sa biodiversité exceptionnelle, abritant une multitude d’espèces végétales et animales. Ce patrimoine naturel unique fait du pays une destination de choix pour les amateurs d’écotourisme, contribuant ainsi à la préservation de ses écosystèmes fragiles.

Après des décennies de conflit armé, la signature de l’accord de paix entre le gouvernement colombien et les FARC en 2016 a marqué un tournant historique pour le pays. Depuis lors, la Colombie s’engage résolument vers l’avenir, renforçant ses infrastructures touristiques pour accueillir un nombre croissant de visiteurs. Cette ouverture sur le monde offre une opportunité unique de partager la richesse culturelle et naturelle du pays, tout en favorisant le développement économique et social des communautés locales.

Dans ce contexte de transformation, les villes colombiennes sont le théâtre d’une effervescence créative, où l’art, la musique, l’innovation et l’urbanisme se conjuguent pour façonner un avenir prometteur. Des initiatives telles que la lutte contre la criminalité par le biais de l’urbanisme social, les projets architecturaux novateurs et la revitalisation des quartiers urbains contribuent à créer des espaces de vie dynamiques et inclusifs.

Le tourisme colombien incarne ainsi un vecteur essentiel de célébration de la diversité culturelle et naturelle du pays, participant activement à la transmission et à la préservation de son patrimoine. En favorisant les échanges interculturels et en stimulant le développement durable, il contribue à forger un avenir plus radieux pour la Colombie et ses habitants.

Les reportages : Le réveil de la côte caraïbes, vers un tourisme responsable / L’éducation par la danse / Un vivier pour la planète / Palomino, terre d’accueil et de partage / Cacao et Coca, deux plantes emblématiques de la Sierra Nevada / dans les coulisses du carnaval.



Echappées Belles du 11 mai à 22h30 – « Week-end à Chambéry » (rediffusion)

Sophie Jovillard va partir un week-end à la rencontre de celles et ceux qui font vivre Chambéry, à travers un savoir-faire, une culture et un patrimoine savoyard.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 11 mai 2024 dès 21h sur France 5