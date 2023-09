« Mon bébé n’est pas à vendre ! » : votre téléfilm ce 12 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mon bébé n’est pas à vendre ! » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 12 septembre 2023 – Ce mardi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Mon bébé n’est pas à vendre ! ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mon bébé n’est pas à vendre ! » : l’histoire

Sandy, nouvelle enseignante dans un lycée, rencontre Nicolette, une jeune adolescente de 16 ans rebelle, qui vit dans un foyer. Sa meilleure amie, enceinte, a disparu sans laisser de traces. Quand Nicolette apprend à son tour qu’elle attend un enfant, Sandy lui offre soutien et conseils. Sa grossesse semble également intéresser Abigail, la mystérieuse directrice d’une agence d’adoption. Un soir, la jeune femme reçoit enfin un appel de sa meilleure amie, mais elle assiste à un événement tragique. Alors qu’elle vit elle-même de profonds bouleversements dans sa vie, Nicolette est déterminée à découvrir qui a fait du mal à son amie.

Mon bébé n’est pas à vendre !, interprètes et personnages

Avec : Fallon Bowman (Sandy), Devin Cecchetto (Nicolette), Kelly Hope Taylor (Abigail), Gina James (Vanesha)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Seule, enceinte et piégée ».

« Seule, enceinte et piégée » : l’histoire et le casting

Tracy, une jeune fille de Miami, est enceinte de son petit ami violent et abusif, Bobby. Elle décide de lui cacher sa grossesse et s’enfuit de chez elle. Elle part s’installer dans un motel. Elle se rend ensuite dans une agence d’adoption pour faire adopter son bébé. Madame Cunningham, une employée de l’agence, lui présente un couple très riche qui cherche à adopter un bébé : Geneviève et Patrick Parker. Leur rencontre se passe bien, mais Tracy demande un peu de temps pour réfléchir. En rentrant au motel, le responsable essaie de l’agresser sexuellement. Patrick arrive à ce moment là car Tracy avait oublié son portefeuille chez lui. Il lui propose de venir dormir chez eux. Le lendemain matin, Tracy accepte de donner son bébé aux Parker. Ils lui proposent de rester vivre chez eux jusqu’à ce que Tracy accouche. Pendant son séjour chez les Parker, Tracy découvre qu’ils cachent un lourd secret.

Avec : Emmanuelle Vaugier (Geneviève Parker), Josh Ventura (Patrick Parker), Hannah Bamberg (Tracy McCann), Daniel Contois (Bobby)