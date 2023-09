Nine Perfect Strangers du 2 septembre : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





Nine Perfect Strangers du 2 septembre 2023 – Ce samedi soir, M6 continue la diffusion de sa nouvelle série « Nine Perfect Strangers ». Une histoire adaptée d’un livre de Liane Moriarty, avec Nicole Kidman dans la peau du personnage principal ! Neuf citadins stressés et qui ne se connaissent pas, arrivent en même temps à Tranquillum House, un centre de remise en forme qui promet une “transformation totale” de l’esprit et du corps. Surpoids, toxicomanie, perte d’un proche : chacun a une raison et un but différents d’être ici.





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Publicité





Nine Perfect Strangers du 2 septembre : vos 4 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 5 : Doux lâcher-prise

La fête d’anniversaire de Zoé réveille d’anciennes blessures même si le groupe commence à être plus soudé.

Saison 1 – épisode 6 : Juste une illusion

Le protocole s’intensifie et les relations se renforcent malgré les effets déconcertants du traitement. Masha révèle le but surprenant qu’elle souhaite atteindre avec les Marconi.



Publicité





Saison 1 – épisode 7 : La roue tourne

La pression subie par Masha s’intensifie alors qu’elle tente de gérer à la fois les différents besoins des résidents, les désaccords de son équipe et son engagement absolu pour soigner la famille Marconi.

Saison 1 – épisode 8 : Le voyage

Le moment est venu pour chacun de franchir le seuil et d’affronter ses démons, y compris pour Masha. De nombreuses questions pourront enfin trouver une réponse.

Avec Nicole KIDMAN (Masha Dmitrichenko), Melissa MCCARTHY (Frances Welty), Michael SHANNON (Napoleon Marconi), Luke EVANS (Lars Lee), Regina HALL (Carmel Schneider), Bobby CANNAVALE (Tony Hogburn), Samara WEAVING (Jessica Chandler), Melvin Gregg (Ben Chandler), Asher KEDDIE (Heather Marconi), Grace Van Patten (Zoé Marconi)

VIDÉO extrait

vidéo à venir

Découvrez « Nine Perfect Strangers » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY