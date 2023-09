Objectif Top Chef du 6 septembre : quel cuisinier remportera le duel ce soir ?

Publicité





Objectif Top Chef du 6 septembre 2023 – Ce mercredi soir et comme chaque jour Philippe Etchebest vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de la nouvelle saison inédite de « Objectif Top Chef ». Deux nouveaux apprentis cuisiniers s’affrontent ce soir !





A découvrir dès 18h35 sur M6, mais aussi en streaming puis en replay sur 6play







Publicité





Objectif Top Chef du 6 septembre : récap de la semaine et programme du jour

🔵 Lundi en Bretagne, c’est Nicolas qui s’est qualifié avec un total de 18/20 (9 sur la table éphémère et 9 sur le défi du chef), contre Pierre qui a eu 17/20.

🔵 Mardi en Gironde, Samuel et Kassidy s’affrontaient. C’est Samuel qui s’est qualifié avec la moyenne de 17/20 (10 sur la table éphémère et 7 sur le défi du chef)



Publicité





🔵 Mercredi, deux nouveaux apprentis cuisiniers vont s’affronter. Ils seront épaulés par Yoann Conte et Juan Arbelaez.

En fin de semaine, les candidats qualifiés pour décrocher une place en finale de Objectif Top Chef !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Cette année, Philippe Etchebest repart à la recherche du meilleur apprenti ou amateur de France mais cette fois-ci, il change tout… Pour cette 9ème saison, le Chef fera des dégustations uniquement à l’aveugle, les candidats ne pourront donc compter que sur leur univers culinaire et leur technique pour le convaincre.

Avec cette dégustation à l’aveugle, Philippe Etchebest ne découvrira le gagnant qui intégrera sa brigade que lors de la grande finale nationale d’Objectif Top Chef. Sont-ils amateurs, sont-ils apprentis, sont-ils jeunes ? Sont-ils plus âgés ? Il ne saura rien d’eux !

Pour l’aider dans cette recherche inédite, il a fait appel à deux chefs de talents Yoann Conte et Juan Arbelaez, qui se rendront dans toute la France, à la rencontre de ces futurs talents de la cuisine. Les deux chefs iront découvrir l’univers culinaire des candidats et déguster leur plat signature, ils devront donc faire preuve d’imagination et de talent pour surprendre les chefs, et leur prouver qu’ils ont leur place dans ce concours.