« Prodiges Pop » du 23 septembre : la finale ce soir sur France 2, qui va gagner ?

« Prodiges Pop » au programme TV du samedi 23 septembre 2023 – Ce soir sur France 2, c’est la grande finale de « Prodiges Pop ». Les finalistes se retrouvent pour un magnifique spectacle qui promet une soirée musicale riche en émotions !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay, streaming vidéo sur France.TV.







Toujours entourés de Faustine Bollaert et de notre jury d’exception, composé de la chorégraphe Blanca Li, le trompettiste Ibrahim Maalouf, et la chanteuse Chimène Badi, les 9 finalistes tenteront de devenir le lauréat dans leur catégorie respective : « chant », « instrument », « danse » et de remporter le titre tant convoité de « Prodiges Pop ».

Pour rappel, dans chaque catégorie, les finalistes sont :

– instrument : Dina (9 ans), Liam (12 ans), et Till (13 ans)

– chant : Eva (10 ans), Nicolas (11 ans), et Luna (15 ans)

– danse : Thiméo (14 ans), Catarina (13 ans), et Fleur (14 ans)



Pour sublimer leurs prestations, ils seront accompagnés par les 70 musiciens de l’orchestre Divertimento, placé sous la direction de Zahia Ziouani.

Cette prodigieuse finale nous confirmera que le talent n’attend pas le nombre des années.

Avec Prodiges Pop, un défi est lancé à de jeunes artistes. Lequel d’entre eux repartira avec le trophée de la première saison ?

VIDEO Prodiges Pop du 23 septembre 2023

