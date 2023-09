Echappées Belles du 23 septembre : direction Chamonix ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 23 septembre 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Week-end Chamonix Mont-Blanc », suivi de la rediffusion « Namibie, un miracle en plein désert ».

A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV











Echappées Belles du 23 septembre, à 20h55 – « Week-end Chamonix Mont-Blanc » (inédit)

Bienvenue à Chamonix, une ville cosmopolite dont le nom résonne chez tout amoureux de la montagne. Aux frontières de la Suisse et de l’Italie, entourée de glaciers et de sommets mythiques, et traversée par la rivière de l’Arve, Chamonix est une ville qui offre une grande diversité d’activités.

Habitée pendant des siècles par ceux qui vivaient de l’agropastoralisme, sa réputation n’a pas abimé son charme et son authenticité. Les villages et hameaux qui l’entourent sont aujourd’hui de véritables témoignages de la vie montagnarde d’autrefois, et les traditions ont traversé le temps sans perdre de leur vitalité.

La conquête du Mont-Blanc, ce sommet de l’Europe occidentale culminant à 4820 mètres, et les premiers jeux olympiques d’hiver ont fait de Chamonix une ville mythique pour les amateurs d’aventure et de montagne. Depuis les débuts de l’alpinisme, de nombreux pionniers se sont rués dans la vallée pour conquérir ses sommets et écrire l’histoire.



C’est cette passion pour l’exploration que Sophie Jovillard va pouvoir découvrir en passant un week-end à Chamonix. En explorant les possibilités sportives et la nature de la vallée, Sophie va découvrir les histoires des héritiers et pionniers de la région, et celles des nombreux Chamoniards d’adoption nourris par ces mêmes histoires.

Quel héritage les pionniers de Chamonix ont-ils pu préserver et transmettre aux générations suivantes ?

Reportages : Vallée de Chamonix, la montagne pour tous / 24H au refuge des Cosmiques / Les chalets de Philippe / « Bienvenu à la colo » / A la recherche des cristaux du Mont-Blanc / Innover dans l’outdoor.

Echappées Belles du 23 septembre à 22h30 – « Spectaculaire Irlande » (rediffusion)

C’est en s’immisçant dans le quotidien des familles irlandaises que l’île verte se dévoile, mystérieuse, traditionnelle, festive et toujours plus accueillante. La côte ouest de l’Irlande offre une plongée dans les fascinants paysages de landes fleuries de bruyère et de tourbières, de falaises s’échouant dans la mer et d’estuaires se perdant dans les collines avant d’atteindre enfin l’océan.

Ismaël Khelifa s’attache à comprendre comment la proximité d’espaces naturels aussi beaux que rudes nourrit les irlandais qui, pour rien au monde ne quitteraient leurs terres. L’Irlande c’est aussi une île riche d’une culture très ancrée, aux traditions toujours vives, qui fait la fierté de ses habitants. Lors de ce voyage en Irlande Ismaël va tenter de comprendre pourquoi les traditions ont encore tant de place dans le quotidien et le coeur des Irlandais. Comment font-ils vivre ces traditions chaque jour ? Comment les nouvelles générations se les approprient pour les faire perdurer ?

De Galway, l’ancien petit port de pêche devenu symbole de la musique irlandaise, aux paysages dramatiques des falaises de Moher, en passant par les incontournables paysages de tourbières du Connemara, Ismaël va partir à la découverte des majestueux paysages qui composent la côte ouest de l’île d’émeraude.

Les six sujets : La Wild Atlantic Way / La cuisine de la côte / La côte ouest, le sanctuaire de la culture gaélique / Les châteaux et lacs du Connemara / Une terre de caractère, la tourbe / Les sports gaéliques, une passion irlandaise.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 23 septembre 2023 dès 21h sur France 5